اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:08 م
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إصابة طفل نتيجة تناوله مبيد حشرى عن طريق الخطأ فى الشرقية

الثلاثاء، 14 مارس 2023 01:23 م
إصابة طفل نتيجة تناوله مبيد حشرى عن طريق الخطأ فى الشرقية مديريه امن الشرقيه - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب طفل عمره 3 سنوات بقى دموى، اليوم، إثر تناوله مبيد حشرى بطريق الخطأ داخل منزله بنطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول "عبد القادر و" 3 سنوات مقيم نطاق الصالحية الجديدة، مصابا بقي دموى، وتم تقديم الإسعافات الاولية له، وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وبالفحص تبين إصابة الطفل إثر تناوله مبيد حشرى بالخطأ داخل المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

 

وفى سياق متصل، استقبل مستشفى الحسينية المركزى "ن م م" 16 سنة مقيمة الحسينية، مصابة بألم بالمعدة، إثر تناولها مادة سامة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وحجزها تحت الملاحظة بالمستشفى لمتابعة حالتها.

 


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