إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شابان، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، بقرية القبلي سمهود التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين في قرية القبلي سمهود في مركز أبوتشت، وتبين إصابة محمد بدري عمر، 26 عاما، باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر، وحسن بدري محمد، 30 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيسر، إثر وقوع حادث التصادم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.