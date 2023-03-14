"إحياء تراث العمارة الإسلامية".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية الخميس المقبل

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية، محاضرة بعنوان "إحياء تراث العمارة الإسلامية: تجربة بيت يكن نموذجًا"، يلقيها الدكتور علاء الحبشي؛ أستاذ العمارة والحفاظ على التراث ورئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، جامعة المنوفية، وذلك يوم الخميس القادم، من الساعة 4.00 حتي 6.00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، المدخل الرئيسي، قاعة الأوديتوريوم.

وتتناول المحاضرة منهج ورؤية الدكتور علاء الحبشي في إحياء تراث العمارة الإسلامية من خلال تجربته الرائدة في إعادة تأهيل وترميم بيت يكن في شارع سوق السلاح بالدرب الأحمر، وهو منزل تاريخي يعود بنائه الأصلي للقرن السابع عشر، ثم سكن فيه عائلات ارستقراطية من عهد أسرة محمد علي باشا، كما تعرض المنزل لانهيار أجزاء منه في عصور سابقة نتيجة للإهمال لسنوات عديدة نتيجة استخدامه في فترات مختلفة بأعمال ونشاطات لا تتماشى مع تاريخه وعراقته، إلا أنه عاد مرة أخري ليزين قلب القاهرة التاريخية بعد ترميمه ليصبح منتدى ثقافي يجمع بين الأصالة والمعاصرة بتراثها المعماري الأصيل ومكتبته المعمارية النادرة حيث تم إعادة تأهيل المنزل والمنطقة المحيطة به.

من جهة أخرى يقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية وأوركسترا الشباب بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفلين بعنوان "أمريكي في مصر" بقيادة القائد والمؤلف الأمريكي جون بابوكيس، يوم الجمعة القادم بمكتبة الإسكندرية الأحد القادم بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويقدم في الحفل سيمفونية تعزف لأول مرة من مؤلفات جون بابوكيس مهداة خصيصًا لأوركسترا مكتبة الاسكندرية وافتتاحية احتفالية أيضًا تعزف لأول مرة للمؤلف الأمريكي توماس جونو وعمل نادر للبيانو والأوركسترا لمؤلف موسيقي الراج سكوت جوبلين تعزفه الصوليست المصرية المقيمة في الولايات المتحدة ميريت حنا.