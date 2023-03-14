إحالة مقاول للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل عامل بمعرض سيارات فى العجوزة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة مقاول إلي المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل عامل في معرض سيارات بالعجوزة، بسبب الخلاف على فتاة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينه و المجني عليه مشادة بسبب فتاة صديقة لصاحبته، نشب على أثرها شجار احتدت وطأته فأشعلت نار غضبه وأمرته نفسه إزهاق روح المجني عليه فاستل سلاحا أبيضا وسدد له عدة طعنات قاسيات استقرت بموضع قاتل من جسده، لتحقيق قتله وما أن فاضت روحه لبارئها حتى اوعز له شيطانه بفكرة الخلاص من الجثمان فقام بشراء أدوات من محل، وتقطيع كل أعضاء جسده وتخلص منها بوضعها فى كيس أبيض، ورميها فى مقلب للقمامة، وبعد عودته لمنزله وجد قطعه من يد المجني عليه فقام برميها فى شقة جاره و أحرز أسلحة بيضاء، وقاطع كهربائي مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون وجود مسوغ قانوني.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على أشلاء آدمية داخل مقلب قمامة بمنطقة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وشكلت فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة وكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص تبين العثور على أشلاء خاصة بشخص مقطعة في أكياس، وعلى الفور تم نقل الأشلاء إلى المشرحة ومراجعة كاميرات المراقبة بموقع البلاغ وتكثيف الجهود لكشف هوية الجثة.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف هوية المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

وعقب تقنين الاجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته تفصيليا، وأقر أن المجني عليه طلب منه إقامة علاقة غير شرعية مع صديقة صديقته ونشبت بينهما مشاجرة قام على اثرها بالتخلص منه.