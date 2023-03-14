إحالة أوراق مقاول متهم بقتل سيدتين بكرداسة لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى

كتب أحمد إسماعيل

أحالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر أوراق مقاول لاتهامه بقتل سيدتين فى منطقة كرداسة، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 12 أبريل للنطق بالحكم عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل سيد جبر، وعضوية المستشارين هانى لويس عبدالملك، وعنتر عبدالوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبدالعزيز محمد، ورأفت عبدالتواب.

وجاء فى أوراق القضية التى حملت رقم 15362 لسنة 2022 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 3972 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة، أنّ المتهم «إبراهيم. ح، 43 عاما، مقاول»، قتل المجنى عليهما «زاهية. ع»، «آية. م»، بعج خلاف بينهما فبيت النية وعقد العزم على قتلهما، وما إن ظفر بهما حتى أشهر فى وجههما سلاحا ناريا محدثا إصابتهما التى جاءت فى تقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح ناري دون ترخيص من الجهات المختصة.