أمطار وعاصفة ترابية تضرب مدن شمال البحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

هبت بمحافظة البحر الأحمر، عاصفة ترابية، مع سقوط أمطار متفرقة بمناطق مدن محافظة البحر الأحمر، مع اختفاء آشعة الشمس تماما نظرا لوجود غيوم ركامية بسماء المحافظة.



وأعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عن احتمالية سقوط امطار من خفيفه إلى متوسطة على مدينة راس غارب وقرية الزعفرانة، التابعة لها شمال محافظة البحر الأحمر، وذلك اليوم الثلاثاء.



وأكد مجلس مدينة رأس غارب فى بيان له، أن نماذج التنبؤ الجوى بوزارة الموارد المائيه والرى تشير إلى توقع سقوط امطار من خفيفه الى متوسطة على مدينة راس غارب وقرية الزعفرانه، حيث تم رفع درجات الاستعداد والتنسيق مع جميع الجهات المشاركه فى مجابهة الازمات .



وفى مدينة سفاجا، أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، تحسبا لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارات المرور والحماية المدنية.



وأوضح رئيس المدينة في بيان، أن غرفة عمليات المدينة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظة وغرفة عمليات الوزارة لتذليل أي معوقات.





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