أمطار غزيرة بالإسكندرية وانتشار سيارات شفط المياه من الشوارع

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من وسط محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حيث تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق، مع انتشار للسحب المنخفضة في سماء المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة ، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول امطار على المدن الساحلية منذ الساعات الأولي صباح اليوم .

ومن جانبة، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة اليوم الثلاثاء أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، كما تنشط الرياح وسرعتها من 30-35 كم/ ساعة وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السىء، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية : غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام " 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137" من أى محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175- الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.