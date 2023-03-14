أخبار مصر.. المالية: ادخار 1000 جنيه سنويا لكل سيدة لديها طفلان بحد أقصى حتى بلوغها سن 45

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

يأتي توقيع هذا البروتوكول، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه وفقا لما نص عليه البروتوكول فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محددا ويسمى " حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

كما أشار وزير المالية إلى أن الوزارة ستقوم بادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث، موضحا أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقا لعدة محددات.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.





الحكومة: غلق المحلات فى رمضان 2 صباحا وبدء التنفيذ 22 مارس الجارى



وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وذلك بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرياً.

ونص مشروع القرار، على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020م، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444هجرياً، يومياً الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

كما نص مشروع القرار على ألا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.





الأرصاد: رياح واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر والأمواج ترتفع لـ3.5 متر



كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد، متوقعة أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3.5 متر.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق قد تصل لحد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





قرار جمهورى بنقل ملكية أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى



نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية (100%) من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، وتسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.





إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر، فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية.

كما أكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر فى بيانها ارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية، وكافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

كما أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا بعد تحسن الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية .





الزراعة تحذر المزارعين من رى محصول القمح اليوم



قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن اليوم هو ذروة التقلبات الجوية ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول وتكون رعدية أحياناً على "طابا – نويبع – دهب - شرم الشيخ - رفح – العريش - سانت كاترين -الطور - الغرقة – الزعفرانة - راس سدر - راس غارب - مرسى علم".

أضاف فيهم أن فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة مستمرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ومدن القناه وشمال ووسط الصعيد يصاحبها سماع دوى الرعد على بعض المناطق، وتقل حدة الأمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري لتكون خفيفة قد تكون متوسطة على بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على جميع الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد ويزيد نشاط الرياح من الإحساس ببرودة الطقس و تنتهي هذه الحالة تماماً غداً الأربعاء .

مصرع 99 شخصا بمالاوى فى عاصفة استوائية تضرب جنوب شرق أفريقيا





لقى 99 شخصًا مصرعهم فى مالاوى، جراء العاصفة الاستوائية "فريدى"، والتى أحدثت حالة من الدمار فى جنوب شرق أفريقيا للمرة الثانية خلال شهر واحد.

وأعلن رئيس مالاوى "لازاروس تشاكويرا"، حالة الطوارئ فى المنطقة الأكثر تضررًا في الجنوب.

وتسبب الإعصار في وفاة 134 شخصا في كل من مالاوي وموزمبيق ومدغشقر، في ظل توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن العاصفة حتى يوم غد الأربعاء.