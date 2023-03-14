اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:36 م
أكرم القصاص
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آليات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منزلين فى مدينة القدس

الثلاثاء، 14 مارس 2023 03:27 م
آليات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منزلين فى مدينة القدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، منزلين فى بلدة "صور باهر" جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الرجل المقدسي وشقيقته، اللذان هدم الاحتلال شقتيهما، إن الشقتين شيّدتا قبل عامين، ويسكن فيهما 12 فردًا، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترًا مُربعًا.

وشهدت سياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، تصاعدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، إذ تأخذ السلطات بالتضييق على المقدسيين وتشرع بهدم أو توزيع إخطارات بالهدم لمنازل بحجّة عدم الترخيص.

وفى سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثمانية شبان من مخيم "شعفاط" وبلدة عناتا بالقدس المحتلة، فيما جرى اعتقال شابين من محافظة "الخليل" الواقعة إلى الجنوب من القدس. 

ومن رام الله، بوسط الضفة الغربية، جرى اعتقال شاب من بلدة "سنجل"، فيما جرى اعتقال شابين من محافظتي "أريحا" و"قلقيلية" بشرق، وشمال غرب الضفة الغربية. 

 


الاحتلال

قوات الاحتلال

القدس

هدم منازل الفلسطينيين

سلطات الاحتلال



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