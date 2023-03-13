2 مليار جنيه في 7 ساعات. إقبال قياسي من العملاء للتعاقد علي وحدات "تايكون تاور" مشروع شركة النيل للتطوير العقاري "الاستثنائي "

تقرير خاص

• محمد طاهر : ثقة العملاء تعكس جدارة شركة النيل للتطوير العقاري و تفرد فندق تايكون تاور كونه مشروع عالمي استثنائي • محمود طاهر : طبقنا نظام الاستثمار التشاركي الذي يضمن للعملاء تعظيم استثماراتهم

شهد طرح شركة النيل للتطوير العقاري أول شركة مصرية متخصصة في بناء ناطحات السحاب لوحدات مشروع "تايكون تاور"

أعلي فندق في أفريقيا إقبالا قياسيا من العملاء في اليوم الأول ما يعكس الثقة التي تتمتع بها الشركة و المكانة العالمية التي وصل لها تايكون تاورأعلي فندق في أفريقيا الذي يدار بواسطة شركة ميلينيوم العالمية الرائدة في مجال الضيافة و الفنادق.

وحقق اليوم الأول نجاح غير مسبوق في العاصمة الإدارية ، بمبيعات تجاوزت ٢ مليار جنيه في ٧ ساعات فقط من اليوم الأول، لتكون بذلك قد أنهت ما يزيد عن ٥٠٪؜ من المرحلة الأولي لبيع المشروع.

وأعرب العملاء عن سعادتهم بالمميزات والتسهيلات الكبيرة التى تقدمها شركة النيل و بادروا باقتناص هذه الفرصة الاستثمارية غير المسبوقة من خلال نموذج عمل هو الأنجح علي الإطلاق .

وطبقت النيل للتطوير العقاري نموذج النظام البيع بالملكية التشاركية وهو ما سيساعد بشكل كبير علي ارتفاع معدلات البيع في الوحدات العقارية المباعه بغرض الاستثمار فضلا عن التحكم التشغيلي من قبل المطور في الوحدات بما يعود بالنفع علي جودة الاستثمار وارتفاع جاذبيته للشركات العالمية سواء في الوحدات التجارية او الادارية او السياحية.

من جانبه أعرب المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري عن سعادته بهذا الإقبال القياسي مؤكدا أن تايكون تاور منتج عقاري عالمي يعود بالمكسب علي كل من يبادر بالامتلاك فيه حيث يعتبر أحد علامات العاصمة الإدارية الجديدة ويتمتع بموقع ذهبي ومركزي على النهر الأخضر مباشرة ومحور بن زايد الشمالي، مع إطلالة فريدة على معالم العاصمة الإدارية الجديدة

وشدد طاهر على أن الإقبال على "تايكون تاور" أثبت صحة تعطش السوق المصرى لمثل هذا النوع من الاستثمار الفندقى السياحى، كما أنه يخاطب شرائح كبيرة ومهمة من العملاء الذين أدركوا الآن أنه الاستثمار الأفضل للمستقبل، مؤكدًا أن النموذج البيعى الناجح الذى تم تطبيقه كان مشجعًا لكثير من العملاء على اختيار ما يناسب طموحاتهم، متعهدا بأن تستمر النيل للتطوير العقارى فى تقديم المزيد من المنتجات العقارية الاستثنائية لتؤكد تصدرها وريادتها كأول شركة مصرية متخصصة في بناء ناطحات السحاب.

وأكد أن الشركة أعادت تصميم الأدوار العلوية بدءا من الدور الثاني و الأربعين إلي الخمسين بعد عدد كبير من خدماته في الأدور العليا، ليضم بذلك أعلى لوبي في أفريقيا وأعلى مطعم في أفريقيا، و أعلى انفينيتى بول في أفريقيا وأعلى قاعة اجتماعات ولاونج في أفريقيا و ‎أعلى منتجع صحى في أفريقيا، ويضم أيضًا أعلى فيلات بينتهاوس عالية الفخامة فى أفريقيا.

وقال إن تايكون تاور مشروع عقاري استثنائي سيضع معيارًا عالميًا جديدًا كأطول فندق في أفريقيا موضحا أن الفندق جزء من أبراج نايل بيزنس سيتي أحدث إضافة تاريخية إلى أفق منطقة داون تاون العاصمة الإدارية الجديدة وهو يعد أضخم مشروع من شركة النيل للتطوير العقاري حتى الآن."

وتابع : اختيار "تايكون تاور" لتمثيل مشروعات العاصمة الإدارية في معرض Mipim أكبر معرض عقاري في العالم الذي سينطلق خلال أيام يعكس مكانته المرموقة كونه يتمتع بكل المواصفات التى تجعله فندقًا " عالميًا" بامتياز، وهى رسالة ثقة وتسويق ممتازة لتصدير العقار المصرى بالجودة والكفاءة المشهودة للكيان الذى نفتخر به: "النيل للتطوير العقاري" أول شركة مصرية متخصصة في بناء ناطحات السحاب بمواصفات عالمية.

من جانبه وجه المهندس محمود طاهر نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل الشكر للعملاء الذين وثقوا في الشركة مؤكدا أن الاستثمار في تايكون تاور المشروع العالمي و الاستثنائي سيعود عليهم بالأرباح المؤكدة .

وقال طاهر : الأسعار فى المشروع الاستثنائي "تايكون تاور" تبدأ من 168 ألف جنيه للمتر ، محققة بذلك سعر عادل جدا مقارنة بالمشروعات المثيلة حول العالم، كون كلفة المتر الواحد من هذه المشروعات عالية الجودة والفخامة ما يزيد عن ٤٠٠٠ دولار، خاصة وأنها ضمن منظومة فندقية ٥ نجوم، بمعايير غاية في الدقة والفخامة لتحفظ مستواها حول العالم.

وقال إن الشركة طبقت نموذج الاستثمار الجزئي أو التشاركي بما له مميزات عديدة أهمها علي الاطلاق سهولة الاستثمار في مشروعات أو وحدات كبيرة بتكلفة استثمارية بسيطة وانتقال الملكية لهذه الاجزاء بسهولة ويسر وبطريقة مؤمنة وزيادة أفكار الدخل السلبي لتعظيم استثمارات العملاء بعبء استثماري أقل.

وأكد طاهر علي تبني شركة النيل رؤية وخطة استراتيجية لمواصلة مشوار النجاح في العاصمة الإدارية التي تعتبر أيقونة المشروعات القومية التي كتبت شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة