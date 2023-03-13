10وظائف خالية بمديرية تعليم الوادى الجديد.. الشروط والتفاصيل

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، تلقى طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف النوعية الخاضعة للقانون 81 لسنه 2016 ولائحته التنفيذية طبقا لبطاقات الوصف الوظيفى والقرار الوزارى 88 لسنه 1988، ضمن خطة القطاع لضخ دماء جديدة وإتاحة تكافؤ الفرص والشفافية.

وتضمنت بيان الوظائف المطلوبة باجمالى 10 وظائف قيادية تمثلت فى:

مدير إدارة التوجيه المالى والادارى،

مدير إدارة المخازن،

مدير إدارة العقود والمشتريات،

مدير إدارة الميزانية،

مدير إدارة تنسيق الاداريين،

مدير إدارة الشؤون القانونية،

مدير إدارة المخزون السلعى،

مدير إدارة خدمه المواطنين،

مدير ادارة الرقابة والمتابعة،

مدير إدارة الموارد البشرية.

وأعلن قطاع التعليم بالمحافظة، عن شروط التقدم لشغل وظيفة بالندب ( مدير إدارة نوعية) والتى تمثلت فى أن:

- يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب.

- أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة الأول( أ )على الاقل.

- ألا يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم اكثر من 3 أيام خلال آخر سنتين.

- ألا يكون تم استبعاده من قبل لشغل أى وظيفة أو استبعاد من السلطة المختصة،

- أن يتم التقدم لوظيفه واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها.

وعن طريقة التقديم للوظائف:

- يقدم الطلب باسم وكيل الوزارة مرفق به المستندات المطلوبة

- تسلم الطلبات إلى إدارة تنسيق الإداريين بالمديرية

- مدة تلقى الطلبات 15 يوما من تاريخ نشر الاعلان واعتماده عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية.

- تسليم الطلبات شخصيا وباليد ولن تقبل الطلبات التى ترد عن طريق البريد أو بعد المدة المحددة.