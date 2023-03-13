ولى العهد الأردنى فى رسالة مؤثرة لشقيقته: ممتن لذكرياتنا معا يا نوارة العائلة

نشر ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، صورًا لعقد قران وزفاف شقيقته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى على جميل "ألكساندر ترميوتس".
وقال الأمير الحسين، تعليقا على الصور التى نشرها عبر انستجرام، "ممتن لكل ذكرياتنا معًا، واليوم سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة.. كل الأمنيات والدعوات، لكِ إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقكِ الله لما فيه الخير".
ولى العهد الاردنى وشقيقته
وبحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، جرى أمس الأحد، عقد قران وزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.
ولى العهد الأردنى
وفى وقت سابق، كتبت الملكة رانيا عبر حسابها على موقع فيس بوك "كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا.. حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه.. تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان.. حصة أبوكِ أنت يا إيمان".
ولى العهد والأميرة رجوة
ولى العهد الأردنى وشقيقته الأميرة إيمان
يذكر أن اليوم قد أقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على جميل ألكساندر ترميوتس؛ وذلك في بيت الأردن "بيت الملك".
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