ولى العهد الأردنى فى رسالة مؤثرة لشقيقته: ممتن لذكرياتنا معا يا نوارة العائلة

وكالات الأنباء

نشر ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، صورًا لعقد قران وزفاف شقيقته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثانى على جميل "ألكساندر ترميوتس".

وقال الأمير الحسين، تعليقا على الصور التى نشرها عبر انستجرام، "ممتن لكل ذكرياتنا معًا، واليوم سعيد بزواجك يا نوّارة العائلة.. كل الأمنيات والدعوات، لكِ إيمان ولجميل، وزواج مبارك بإذن الله. بالرفاه والبنين يا حبيبتي ووفقكِ الله لما فيه الخير".



ولى العهد الاردنى وشقيقته

وبحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، جرى أمس الأحد، عقد قران وزفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس.



ولى العهد الأردنى

وفى وقت سابق، كتبت الملكة رانيا عبر حسابها على موقع فيس بوك "كأنه الأمس، يوم ازدانت الدار بقدوم أميرتنا.. حملكِ أبوكِ في عينيه قبل ذراعيه.. تشبهينه حين تبتسمين، حين تضحك عيناكِ، وحين يفيض قلبكِ بالحنان.. حصة أبوكِ أنت يا إيمان".



ولى العهد والأميرة رجوة

وقالت الملكة رانيا فى منشورها، "فيكِ أجمل صفات الأخت الكبرى، تحيطين إخوتكِ حولكِ بالحب، صديقة الحسين وحبيبة هاشم وتوأم روح سلمى."



ولى العهد الأردنى وشقيقته الأميرة إيمان

وتابعت: "ولا زلت أذكر كيف كنتِ تسارعين وتمدين يدكِ الصغيرة وتطلبين "واحدة لحسين" كلما أعطيتكِ قطعة من الحلوى. أحمد الله كل يوم بأن وهبني بنتاً لها حظ في الأخلاق، وحظ في الطيب والطلة، وحظ في محبة الناس. كم أنا فخورة بكِ، بتواضعكِ وحنانكِ، وصفاء روحك. "

وأضافت الملكة رانيا: "وها أنا اليوم يا إيمان "أم العروس"، قلبي يزفكِ بالزغاريد، ممتلئ بالرضى عليكِ، وفي عيني دمعة وطَيْفان... جَدُّكِ وجَدُّكِ، ربّ اغفر لهما وارحمهما وأكرم نزلهما. أكاد أراهما والفرح يرقص بينهما، يتمازحان ويضحكان تماماً كما كانا ليلة فَرَحِنا والدكِ وأنا."

و"اليوم، قبّل أبو الحسين الغالي جبينكِ. أمسك يدكِ كما أمسكها يوم خطيتِ خطواتكِ الأولى، وملأ عينيه بصورتكِ يا عروس."

وانهت منشورها بـ"تذكري دائماً حب الأردن الذي تحملينه بقلبكِ، وتذكري دائماً أنكِ أردنية هاشمية... حفيدة الحسين وبنت عبدالله. إيمان... بين فرحتي فيكِ، وخوفي من الشوق إليكِ، أدعو الله أن يزف الفرح لقلبكِ وأن يحرسكِ بعينه التي لا تنام." "مبارك حبيبتي."