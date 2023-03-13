وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى بالأئمة لبحث استعدادات شهر رمضان

الإسكندرية - أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أئمة إدارتي أوقاف "شرق-محرم بك - وسط"، للبحث اليات الاستعداد لشهر رمضان لاستقبال المساجد لضيوف الرحمن خلال هذا الشهر لما له من روحانيات وفق ما تتبنه الوزارة من آليات واستراتيجيات لإعداد المساجد معماريا علميا وثقافيا لتكون صروحا علمية دعوية وحضارية كبرى، مع التأكيد على تكثيف النشاطات التثقيفية والدعوية والمجتمعية وبذل المزيد من الجهد لنشر صحيح الدين وصيانة المجتمع من العابثين، وتخريج جيل على بصيرة بتعاليم دينه ومتطلبات الحفاظ على وطنه.

كما تحدث عن مشروع صكوك الإطعام وكونه مشروعا وطنيا واجتماعيا من الطراز الأول غايته تحقيق شئ من التكافل المجتمعي وإيصال المساعدات إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة.

وطلب وكيل الأوقاف، من الأئمة بذل المزيد من الجهد لتوعية الناس بهذا المشروع العظيم حسبة لله تعالى، بما يحقق الترابط والألفة بين أبناء الوطن.