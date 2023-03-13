وزير المالية الألمانى: المؤسسات الأوروبية تراقب أزمة بنك سيليكون فالي الأمريكى

كتب أحمد عرفة

قال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، إن المؤسسات الأوروبية تراقب حالة بنك سيليكون فالي الأمريكي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وحاولت الحكومة الأمريكية السيطرة على أزمة بنك سيليكون فالى وتهدئة الأسواق التى خشيت من اضطراب مالى أوسع بعد انهيار البنك، الذى يعد أكبر حدث من نوعه منذ عام 2008.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطى الفيدرالى وشركة تأمين الودائع الفيدرالية فى بيان مشترك، مساء الأحد، أن المودعين فى بنك سيليكون فالى يستطيعون الوصول إلى أموالهم اليوم الاثنين.

إلا أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والمشرعين قد استبعدوا إمكانية إنقاذ للبنك وحملة الأسهم فيه، وقالوا إن الجهود ستتركز بدلا من ذلك على المودعين فى البنك.