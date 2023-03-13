اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 مارس 2023 07:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير البترول: نستهدف الوصول بالطاقة الجديدة لنسبة 42% من القطاع بمصر فى 2030

الإثنين، 13 مارس 2023 07:11 م
وزير البترول: نستهدف الوصول بالطاقة الجديدة لنسبة 42% من القطاع بمصر فى 2030 المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتب - أحمد يعقوب - تصوير حسن محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، أن لدينا استراتيجية للإسراع فى الوصول بالطاقة الجديدة للمساهمة بنسبة 42% بقطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبنى على النجاحات التى تحققت خلال يوم إزالة الكربون أثناء قمة المناخ Cop27 والمشاركة فى الفعاليات الدولية والإقليمية.
 
وأضاف وزير البترول، فى لقاء نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن إزالة الكربون يعد عنصرًا أساسيًا فى استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية وفقاً لتأثيره القوى على الاحتباس الحرارى، لافتًا إلى أهمية التعاون الدولى المشترك لمكافحة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
 
حضر اللقاء  جاريث بايلى، السفير البريطانى فى القاهرة والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA وحشد كبير من قيادات الاقتصاد والأعمال والبنوك فى مصر.

أخبار الاقتصاد

اقتصاد مصر

وزارة البترول

وزير البترول



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة