هطول أمطار غزيرة بالشرقية.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ.. صور

شهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية، هطول أمطار غزيرة، أدت إلى غرق العديد من الشوارع والطرق بالمحافظة، وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع حالة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتفعيل غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الشرقية.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى المستمر، وتكثيف أعمال شفط َكسح مياه الأمطار بالشوارع والميادين، ولرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالدفع بعدد من سيارات كسح المياه لنزح التراكمات على الطرق الرئيسية والسريعة منعاً لحدوث إعاقة مرورية.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء، وعدم الترجل أثناء سقوط الأمطار المصحوب ببرق ورعد حفاظاً على حياتهم.

يذكر أن محافظ الشرقية قد كلف جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع شركتى، الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى للتأكد من عزل جميع أعمدة الكهرباء ورفع النزلات الوصلات وإصلاح التالف واستبداله بأعمدة جديدة، وكذلك تسليك بالوعات الصرف الصحى وغرف تصريف الأمطار، وذلك تزامنا مع حلول فصل الشتاء فى ديسمبر الماضى.