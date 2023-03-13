هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.13% بجلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 35 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.001 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 15438 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.83% ليغلق عند مستوى 2638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 18179 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 6363 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.29% ليغلق عند مستوى 2749 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.25% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة.