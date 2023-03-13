نقيب الزراعيين: إنشاء مركز مؤتمرات لتدريب الشباب والقيادات في كل المهن الزراعية

كتبت آية دعبس

افتتح اليوم الإثنين العميد عماد فكري، نائب رئيس مجلس مدينة طور سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورشة عمل "الأجهزة الحديثة ل مكافحة افات الصحة العامة بالمنشات السياحية لتحقيق التنمية المستدامة" والتي تنظمها نقابة المهن الزراعية بالتعاون مع منظمة مبيكا مصر خلال الفترة من 13 – 15 مارس 2023 بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ممثلين وخبراء من مصر وايطاليا والمملكة المتحدة والأمارات العربية والكويت وليبيا والسودان واليمن و30 شركة مصرية متخصصة في مبيدات افات الصحة العامة لبحث التقنيات الحديثة في مجال التداول الآمن للمبيدات في المناطق العمرانية والمدن الجديدة واللاند سكيب داخل المنشات السياحية.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية قبل إفتتاح ورشة العمل ان ورشة العمل حول مبيدات الصحة العامة تأتي بمشاركة قطاع الاستثمار الزراعي لمبيدات الصحة العامة، وفي إطار تعزيز قدرات الدولة المصرية وتستهدف تنفيذ برامج توعية لمطبقي المبيدات والمنشات السياحية، مشددا علي أهمية الإستخدام الآمن للمبيدات في القطاع السياحي بالفنادق والمنتجعات السياحية لحماية المتعاملين مع هذه الجهات من الإستخدام غير المسؤول للمبيدات ويضمن التداول الآمن للمبيدات وذلك بمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية الأخرى علي البحر الاحمر.

وأوضح «خليفة»، أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي وخاصة إن الدولة المصرية طورت مدينة شرم الشيخ وفقا لاعلي المعايير الدولية وخطط التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية لما له من أهمية تنعكس علي النهوض بهذا القطاع الحيوي، وخاصة تنفيذ خطط متميزة لتطوير مدينة شرم الشيخ وعدد من المدن الساحلية الواقعة علي خليجي السويس والعقبة لتصبح مدنا جاذبة للسياحة العالمية لكي تصبح من أفضل المدن العالمية، موضحا أن أحد أدوات التطوير الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة من خلال الإستخدام الأمثل والآمن للمبيدات.

وشدد نقيب الزراعية علي إهمية تحديث منظومة تداول مبيدات الصحة العامة داخل المنشأت السياحية ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي والتوسع في برامج مطبقي المبيدات داخل المنشأت الفندقية والمنتجعات السياحية، مشيرا إلي أهمية الإستمرا في تنفيذ المزيد من ورش العمل للتوعية بهذه الأهداف بما يعني الاهتمام بشباب المهندسين الزراعيين وتوفير فرص عمل لهم ـ خاصة في مجالات برامج «اللاند سكيب»، وداخل الفنادق والمطاعم.

وشدد نقيب الزراعيين علي أن ورشة العمل الحالية بمدينة شرم الشيخ تستهدف التوعية بأهمية الحد من الإفراط في إستخدام المبيدات ويعتمد علي الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات، مشيدا بدور الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي بالتنسيق مع وزارتي الصحة والزراعة، للحد من الإستخدام المفرط للمبيدات وما تبذله من مجهودات. في ضبط المبيدات غير المصرح بتداولها.

ولفت «خليفة»، إلي أهمية تقديم مختلف الخدمات اللازمة لتطوير هذا القطاع مع الحفاظ علي ثوابت الصحة العامة والبيئة، وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات المعنية بتداول المبيدات في وزارتي الصحة والزراعة بالتعاون مع الأجهزة الرقابة علي مبيدات الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة.

وأشار نقيب الزراعيين إلي أن تطبيق الممارسات الجيدة في تداول المبيدات في الفنادق والمنتجعات السياحية ممثلة في المسطحات الخضراء داخل هذه المنشات الحيوي يشكل أهمية قصوي لتطوير السياحة المصرية والتي تعتبر من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتماما وحرصها علي تطويرها بما يحقق سياحة آمنة تجذب الآخرين وتزيد الدخل القومي لمصر وتساهم في حماية السائحين والعاملين في قطاع السياحة والبيئة

وشدد «خليفة»، علي أهمية تنفيذ برامج تأهيل وترخيص القائمين على تنفيذ مكافحة الآفات بتلك الأماكن السياحية من خلال برنامج تدريبي لمطبقي المبيدات المعتمدين لتصريف وتدريب هؤلاء الشباب على كيفية معرفة أنواع الآفات المختلفة وكيفية منع تواجدها وتكاثرها وكيفية التعامل معها بالطرق والوسائل الفنية السليمة وجميع المعاملات خلال مراحل التداول للمبيدات بدءا من إستخدام المبيد الموصي به إلي خلط المبيد بالكيفية السليمة وتقدير أنواع واحتياجات النباتات والمسطحات الخضراء من المبيد ثم طريقة إستخدام آلة الرش أو أي وسائل مناسبة للتطبيق الآمن للمبيدات.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن هذه الممارسات تشمل أيضا العامل البشري ودوره في هذه المنظومة للتداول الآمن للمبيدات وكيف يحمي نفسه بإستخدام وسائل الوقاية المناسبة وكيفية صيانة آلة التطبيق للمبيدات بحيث تظل في حالة جيدة مدة استخدامها، وكذلك كيفية التعامل مع حالات التعرض العرضي للمبيد للحفاظ علي الصحة العامة والبيئة.

ونبه «خليفة»، ان ورشة العمل تستهدف منظومة تداول المبيدات داخل المنتجعات السياحية والفنادق بما تضمه من حدائق ومسطحات خضراء ونباتات يتطلب التعامل معها والحفاظ عليها مكافحة الآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية والحشائش والضارة وتستخدم في ذلك المبيدات بأنواعها المختلفة ولضمان الإستخدام السليم للمبيدات وإستخدام وسائل وأدوات المكافحة الآخري وجود متخصصين وفنيين علي دراية كاملة بالتعاون معها.

ولفت نقيب الزراعيين الي أن أحد أهم أهداف النقابة هو تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وهي من الإختصاصات الأصيلة للنقابة وفقا للقانون ، وإنه علي مدار سنوات ماضية لم يكن لدي النقابة مركزا للتدريب رغم إمكانيات النقابة، موضحا إن أعضاء مجلس النقابة كثفوا الاهتمام بهذه البرامج لخدمة أعضاء نقابة المهن الزراعية وإن هذه الدورات والبرامج لا تهدف النقابة إلي تحقيق أرباح منها،ولكن أن يتم التدريب والتأهيل الجيد للمساعدة في الحصول علي فرصة عمل تناسب هذه البرامج.

وأوضح «خليفة»، إنه لإنه ليس الهدف هو البحث عن موارد مالية ولكنها تستهدف تنظيم دورات تدريبية ضمن إختصاصات النقابة الأصيلة فيما يتعلق بالحصول علي شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كأختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها نقابة المهن الزراعية سواء مزاولة مهنة معامل التحاليل أو أخصائي تغذية مشيرا إلي إنه لكي تحصل علي شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل علي برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة، مشيرا إلي إنه في حالة حدوث خطأ ما اثناء مزاولة المهنة فمن المفترض ان يتم الرجوع للنقابة للبحث عن كيفية حصوله علي هذا البرنامج ورخصة مزاولة المهنة وماهي القواعد التي حصل بموجبها علي هذه الرخصة، وان هناك طلبا شديدا علي رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الاغذية .

ولفت «خليفة»، إلي أنه تم الإستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية منها ان يكون المؤهل معتمدا من المجلس الاعلى للجامعات وبنطبق القانون وهو إن يكون حاصل علي مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور ، مشيرا إلي أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب إجتياز إختبار تقييم موضوعي بعد إنتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتاز هذه الدورات في نقابة الزراعيين.

واشار نقيب الزراعيين الي انه تم انشاء مركز مؤتمرات لتدريب شباب الزراعيين والقيادات في كل المهن الزراعية بهدف رفع كفاءتهم لخدمة اهداف الدولة المصرية في مختلف المشروعات القومية الزراعية موضحا ان هذا المركز يقدم خدماته للزراعيين في مصر والاشقاء بالدول العربية والأفريقية.