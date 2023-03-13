نشر سيارات الصرف الصحى بالإسكندرية وتوقعات بأمطار رعدية الساعات القادمة..صور

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات، تحسبا لهطول أمطار مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وتوقف الإجازات وبدل الراحات ذلك لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار .

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا.

ومن خلال صور الاقمار الصناعية تتكاثر السحب الركامية على شرق محافظة مطروح والمتوقع خلال الساعات القادمة أن تتجه إلى غرب محافظة الاسكندرية يصاحبها سقوط امطار تكون رعدية أحيانا.

وتشهد الإسكندرية موجة جديدة من التقلبات الجوية تعرف لنوة " الحسوم" وتتميز ببرق ورعد وأمطار، أما النوات المتبقية لهذا العام وهى نوات ربيعية، تضرب الإسكندرية خلال فصل الربيع، فهناك نوة الشمس الكبرى، وهى نوة يصاحبها رياح بلا أمطار، وتستمر يومين وتهب على الإسكندرية رياح شرقية ولكنها غير ممطرة وسميت بهذا الاسم لأن سطوع الشمس تزداد خلالها قوة، يليها نوة "عوة" آخر النوات الباردة، وهى تهب على الإسكندرية فى الأسبوع الأخير من شهر مارس، وهى نوة شديدة يصاحبها رياح شرقية وتستمر لعدة أيام، وتعتبر آخر النوات الباردة واختلف الكثيرون على سبب تسميتها ولا يعرف أحد سبب تسميتها بهذا الاسم.