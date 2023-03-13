اليوم السابع
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نائب ترامب: الرئيس السابق يتحمل أحداث اقتحام مبنى الكابيتول

الإثنين، 13 مارس 2023 03:00 ص
نائب ترامب: الرئيس السابق يتحمل أحداث اقتحام مبنى الكابيتول نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس
أ ش أ

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قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، اليوم الأحد، إن التاريخ سيُحمِّل الرئيس السابق دونالد ترامب المسؤولية عن أحداث اقتحام مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس الأمريكي)، التي وقعت في 6 يناير 2021 بعد خسارة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية ضد منافسه الرئيس الحالي جو بايدن.

وتزامنًا مع إعلان ترامب ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024، صرح بنس -حسبما نقل عنه موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي- بأن ترامب كان "مخطئًا" في الإيحاء بأن له الحق في قلب نتائج انتخابات 2020.

وأضاف بنس: "كلماته (ترامب) المتهورة عرضت عائلتي للخطر كما عرضت كل شخص في الكابيتول في ذلك اليوم للخطر، وأنا أعلم أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب. السياح لا يصيبون 140 ضابط شرطة خلال مشاهدة المعالم السياحية، كما أن السياح لا يحطمون الأبواب للوصول إلى رئيس مجلس النواب".

 


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