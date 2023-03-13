ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة. بينما غادر عدد 7 سفن

ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32430 طن تشمل : 7508 طن يوريا و 385 طن رمل و 700 طن صويا و 3650 طن مولاس و 17925 طن كلينكر و 277 طن ليمون معبأ و 315 طن كحول و 1670 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64461 طن تشمل : 10801 طن قمح و 10415 طن فول و 1177 طن عدس و 2198 طن خشب زان و 2924 طن ابلاكاش و 16554 طن حديد و 10000 طن صويا و 10173 طن خردة و 219 طن قشرة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 621 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 310 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3955 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 67163 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128628 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2338 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6415 شاحنة .