اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 13 مارس 2023 11:06 ص
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة. بينما غادر عدد 7 سفن 
 
ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ،  منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS KALYMNOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32430 طن تشمل : 7508 طن يوريا و 385 طن رمل و 700 طن صويا و 3650 طن مولاس و 17925 طن كلينكر و 277 طن ليمون معبأ و 315 طن كحول و 1670 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64461 طن تشمل : 10801 طن قمح و 10415 طن فول و 1177 طن عدس و 2198 طن خشب زان و 2924 طن ابلاكاش و 16554 طن حديد و 10000 طن صويا و 10173 طن خردة و 219 طن قشرة   .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 621 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 310 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3955 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 67163 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128628 طنًا .
 
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2338 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6415 شاحنة .
 
 

 

 


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