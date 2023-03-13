ميقاتي يدعو لإطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة لبنان

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دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى إطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة لبنان والتعاون بين جميع أبنائه.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والمجلس الجديد للمفتين في السرايا الكبير، مقر الحكومة اللبنانية بحضور وزيري الداخلية والبلديات بسام مولوي والاقتصاد والتجارة أمين سلام والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



ورحب ميقاتي بمفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق والمحافظات، واعتبر أن انعقاد مجلس المفتين يشكل انطلاقة جديدة ترسخ وحدة الوطن بمحافظاته ومناطقه وتكامله.



من جانبه، أشاد مفتي الجمهورية - خلال اللقاء - بالجهود والمساعي التي يقوم بها ميقاتي في معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، كما شدد على أهمية الوفاق والتوافق بين الأطراف السياسية رأفة بلبنان واللبنانيين.