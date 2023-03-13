اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ميقاتي يدعو لإطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة لبنان

الإثنين، 13 مارس 2023 09:13 م
ميقاتي يدعو لإطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة لبنان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى إطلاق حوار بناء مع كل المكونات الوطنية لما فيه وحدة لبنان والتعاون بين جميع أبنائه.


جاء ذلك خلال استقباله اليوم لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والمجلس الجديد للمفتين في السرايا الكبير، مقر الحكومة اللبنانية بحضور وزيري الداخلية والبلديات بسام مولوي والاقتصاد والتجارة أمين سلام والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.


ورحب ميقاتي بمفتي الجمهورية اللبنانية ومفتي المناطق والمحافظات، واعتبر أن انعقاد مجلس المفتين يشكل انطلاقة جديدة ترسخ وحدة الوطن بمحافظاته ومناطقه وتكامله.


من جانبه، أشاد مفتي الجمهورية - خلال اللقاء - بالجهود والمساعي التي يقوم بها ميقاتي في معالجة كافة القضايا السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، كما شدد على أهمية الوفاق والتوافق بين الأطراف السياسية رأفة بلبنان واللبنانيين.


لبنان

نجيب ميقاتي

الأوضاع فى لبنان

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية

الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتى لبنان



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