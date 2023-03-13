مياه الأقصر تنظم أنشطة توعوية بقرية الرياينة فى أرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عددا من الأنشطة التوعوية، ضمن الأسبوع المائى بقرية الرياينة فى مدينة أرمنت، وذلك فى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، حيث بدأت بطابور الصباح وإلقاء الإذاعة المدرسية بكلمات من التوعية عن المياه، وحث الأطفال على اتباع سلوكيات صحيحة فى استخدام المياه.

كما تم تنظيم ندوات توعية بمدرسة الرياينة الابتدائية المشتركة، عن أهمية القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه والحد من إهدار المياه بكميات كبيرة، وكذلك تم تنفيذ مسرح عرائس للأطفال وتوصيل المعلومات بطريقة ترفيهية بسيطة عن المياه وكيفية المحافظة عليها، بالإضافة إلى تم تنفيذ درس ديني توعوى، حيث أن المياه واجب دينى ووطنى وذلك ضمن أعمال الأسبوع المائى مارس 2023.

فيما صرح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن أنشطة وفعاليات حملة الأسبوع المائي بقرية الرياينة، شملت استطلاع رأى المواطنين وتوزيع بوسترات لتعريف المواطنين بالحملة، حيث كانت البداية من مركز شباب الرياينة بأرمنت وشارك فريق التوعية ومكلفات الخدمة العامة باستطلاعات الرأي وسط تفاعل شباب قرية الرياينة دعماً لحملة الأسبوع المائي، كما تم تنظيم ورش سباكة منزلية للسيدات، وانطلقت فرق التطهير لغسيل شبكات المياه ومتابعة وحل أى مشاكل للمياه يواجهها المواطنين بالقرية.

وفى نفس السياق استقبل اللواء المهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى رأسه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في إطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من خلال أربعة محاور رئيسية وهي (إدارة الأصول - جودة الخدمة - تغطية التكاليف - الكفاءة التشغيلية).

وعرض فريق شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، الإنجازات المحققة في مختلف القطاعات بالشركة، والتي تضمنت ميكنة منظومة للقراءة والتحصيل وتأثيرها المباشر على زيادة الإيرادات وخفض كمية المياه الغير محاسب عليها بشكل ملحوظ، وأيضاً تطبيق برنامج SCADA وهو جزء من عملية التحول الرقمي للشركة، والذي بدوره يوفر البيانات المطلوبة لمتابعة الكفاءة التشغيلية لمرافق الشركة، مما يساعد في نقل الصورة الكاملة لمتخذي القرار وسرعة الاستجابة للمستجدات والطوارئ.