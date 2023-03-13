مقتل شخص بطعنة نافذة فى الدقهلية

لقي شخص مصرعه بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، بسبب طعنة نافذة على يد آخر بسبب خلافات بينهما، وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز المطرية، بوصول محمد حسن سالم شندي 50 سنة إلى مستشفى المطرية المركزي، جثة هامدة، على أثر إصابته بجرح نافذ بالبطن أدى إلى مصرعه.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المطرية، وبالفحص والتحري، تبين نشوب مشادة بين المجني عليه والقاتل، قام على إثرها الأخير بطعنه بسلاح أبيض، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى وتم تحديد القاتل، وانتقل إلى مكان اختبائه، وتم ضبطه ويدعي اسلام جمال الحماحمي، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.