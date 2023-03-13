معهد التخطيط القومى يناقش المفاهيم المعاصرة لسلاسل الإمداد العالمية

كتبت أسماء أمين

ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية لعام 2023، استضاف معهد التخطيط القومي الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق للمشاركة في الحلقة النقاشية الثالثة التي ينظمها صالون المعهد والمنعقدة تحت عنوان "إطلالة على مفاهيم معاصرة لسلاسل الإمداد العالمية، هل يمكن أن تعزز قدرات الاقتصاد العربي؟"، وذلك بحضور دكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والأمين العام للجمعية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي هذا الإطار أوضح دكتور أشرف العربي رئيس المعهد، أن تنظيم هذا الصالون يأتي انطلاقاً من حرص المعهد على مناقشة كافة القضايا التي تهم المواطن وتتلاقى مع متطلبات التنمية المستدامة وأهداف المعهد.

وخلال الحلقة استعرض الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أبرز اتجاهات سلسلة الإمداد القادرة على تحسين العمليات اللوجستية، والمفاهيم المعاصرة لسلاسل الإمداد العالمية وعلاقتها بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى مجموعة من الموضوعات المرتبطة بسلاسل الإمداد منها الاستراتيجيات الحديثة في سلاسل الامداد، والتي من شأنها تغيير شكل الأبحاث العلمية المستقبلية في هذا المجال، وتعزيز رؤية سلسلة التوريد، إضافة إلى إعادة الاستخدام الأمثل لخطوط الخدمة والأهمية المتزايدة للتقنيات الذكية الحديثة في سلسلة التوريد، والاستدامة المدعومة بالتكنولوجيا.

وتطرق حنفي خلال حديثه إلى تزايد معدلات الاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية من جانب أصحاب رؤوس الأموال والشركات، مستعرضاً أهم 10 اتجاهات في سلاسل الامداد العالمية وصناعة الخدمات اللوجستية التي أثرت على الشركات في عام 2022، إلى جانب عرض أمثلة لبعض الأبحاث المنشورة حديثاً في مجال مرونة ورقمنة سلاسل الإمداد.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية كذلك على أهمية تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في علوم سلاسل الإمداد والمتمثلة في تمحور وتجزئة العملاء، والأهمية المتزايدة للتقنيات الذكية الحديثة بسلسلة التوريد، وما مدى الاستفادة من كل ذلك فى تعزيز امكانيات الاقتصاد العربى.

وفي ختام الحلقة النقاشية تم طرح مجموعة من الأفكار حول تعزيز مرونة سلاسل الامداد بالوطن العربي وانعكاساتها على الاقتصادات العربية.

وجدير بالذكر أن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية تضم نخبة من الاقتصاديين العرب داخل الوطن العربي وخارجه، الذين يشتغلون بالبحث العلمي في المجالات المختلفة للاقتصاد والتنمية، وتسهم في طرح حلول للمشكلات الاقتصادية الحالية والمستقبلية على مستوى الوطن العربي.

شهدت حلقة الصالون حضور مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء والمتخصصين إلى جانب المشاركين عبر منصة زووم.