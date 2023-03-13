مصرع 59 شخصا وتضرر أكثر من 12 ألفا.. حصيلة موسم الأمطار فى بيرو.. فيديو وصور

كتبت فاطمة شوقى

أكد الدفاع المدنى فى بيرو أن موسم الأمطار أسفر عن عدد من الفيضانات التى أودت بحياة 59 قتيلا وأكثر من 12 ألف مشرد، وذلك منذ بداية الموسم فى سبتمبر الماضى، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" التشيلية.

وقال رئيس المعهد الوطني للدفاع المدني في مؤتمر صحفي: "منذ بداية سبتمبر موسم الأمطار حتى منتصف مارس، لدينا 12200 ضحية و59 قتيلا و57 جريحا و8 في عداد المفقودين، ومن بين القتلى طفلان".

كما أفادت الهيئة بتدمير أكثر من 5 آلاف منزلا فى موسم الأمطار، الذى أطلق عليه اسم ظاهرة ياكو، والتى تعتبر ظاهرة غير مألوفة للغاية وتسبب فى شدة هطول الأمطار فى الشمال".

وأوضح يانيز أن "إعصار ياكو يقع أمام منطقتي لامباييك ولا ليبرتاد ، وقد تسبب في زيادة الرطوبة في الجزء الشمالي من البلاد ، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة في الشمال والوسط".

وسلمت رئيسة بيرو دينا بولوارت، 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة بيورا ، لتلبية احتياجات المواطنين المتضررين جراء الأمطار الغزيرة فى شمال بيرو،

جاء ذلك في إطار استجابة حكومة بيرو العاجل لحالة الطوارئ المرتبطة بالأمطار الغزيرة في الشمال، بحسب وكالة أنباء بيرو الرسمية.

وأعلنت رئيسة بيرو أنه كسياسة حكومية، يجري العمل على تزويد كل بلدية بـ "حزمة من المعدات على مستوى البلاد حتى تتمكن من مواجهة هذه الأزمة التي نشأت بسبب الظواهر الطبيعية".