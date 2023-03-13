مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصاب لمستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغًا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق القاهرة/ أسيوط الغربى، بدائرة المحافظة ووجود متوفى ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن يدعى محمد ع أ، 52 سنة، ومقيم حلوان، وإصابة أحمد م ج 39 سنة، ومقيم حلوان وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.