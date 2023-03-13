مسئول ألمانى عن حماية المناخ يزور مصر لتنفيذ مشروع الشراكة لإنتاج الهيدروچين

كتبت: هناء أبو العز

يزور وكيل الوزارة الألمانية للاقتصاد وحماية المناخ للشئون البرلمانية، شتيفان ڤنتسيل، القاهرة للتباحث مع الوزراء والأطراف الفاعلة المعنية بشأن تحديد الخطوات اللازمة لشراكة ألمانيا ومصر من أجل تخفيف حدة آثار التغيرات المناخية، حيث تتمحور هذه الشراكة حول تأمين إمدادات الطاقة والقدرة على تحمل كلفتها الاقتصادية من خلال استغلال مصادر للطاقة خالية من أوكسيدات الكربون مثل الهيدروچين الأخضر.

وبعد أن جرى التوقيع على إعلان النوايا يوم 3 نوڤمبر 2022 تنطلق الآن الأنشطة المشتركة في إطار الشراكة الألمانية المصرية من أجل انتاج الهيدروچين، وعليه حيث تستعرض اللجان التوجيهية العليا لمشروع الشراكة المنطلقات اللازمة لبناء سلسلة مشتركة من مقومات الاستغلال الاقتصادي للهيدروچين، وجرى مناقشتها مع ممثلي بعض الشركات.

ووفقًا لبيان نشرته سفارة المانيا بالقاهرة، فقد تمخض عن هذا اللقاء، الذي حضره كلا من وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، وضع خطة طريق مشتركة تستهدف دعم الشركات المنتجة وتشجيع عمليات نقل وتسويق الهيدرچين، كما جرى الاتفاق على إنشاء منصة لتعزيز الحوار بين البلدين وتقديم الدعم السياسي لترويج وتشجيع استغلال الهيدروچين الأخضر.

والتقى وكيل الوزارة ڤنتسيل بصحبة السفير الألماني فرانك هارتمان بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر ، و وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، للتباحث بشأن اتخاذ خطوات محددة للتعاون في هذا المضمار.

أما الغرض من هذه الزيارة فهو إيجاد فرص للاستغلال الاقتصادي للهيدروچين لسد الاحتياجات المصرية وربما الاحتياجات الألمانية من الهيدرچين الأخضر من خلال الصادرات المصرية.

في هذا السياق، يلعب التعهد الألماني لبرنامج NWFE، و الذي يبلغ 285 مليون يورو ، أيضًا دورًا مهمًا ، حيث يهدف إلى إنشاء ممر توزيع افتراضي للطاقة الخضراء في مصر. وبهذه الطريقة ، يمكن استخدام الطاقة الكهربائية الخضراء المولدة في أجزاء أخرى من البلاد ، في صعيد مصر على سبيل المثال، في إنتاج الهيدروجين الأخضر في البحر الأحمر.

جدير بالذكر أنه جرى التوقيع على إعلان النوايا المشترك في إطار مراسم احتفال افتراضية في شهر نوفمبر ٢٠٢٢، حيث وقع عن الجانب الألماني الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بينما وقع عن الجانب المصري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التعاون الدولي، أما الجهة القائمة على تنفيذ مشروع الشراكة من أجل انتاج الهيدروچين فهي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع الغرفة الألمانية للتجارة.