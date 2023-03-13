مدير تعليم الجيزة يتفقد قاعات التدريب التربوى للناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

كتبت - مرام محمد

تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحضور هناء عبد العاطي مدير إدارة التدريب بالمديرية، وأمل صلاح موجه عام رياض الأطفال مركزي، اليوم الإثنين، قاعات التدريب التربوي للمعلمين المرشحين لمرحلتي رياض الأطفال ومعلم فصل في مسابقة 30 ألف معلم، في يومه الأول، وذلك بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت جولة مدير المديرية، تفقد قاعة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، ومدرسة العجوزة الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، وذلک بحضور هالة كمال مدير عام إدارة الدقي، والدكتورة حنان موسى مدير عام إدارة العجوزة التعليمية، وهدى عبد العال وكيل الإدارة.

وبناءً على تعليمات اللواء محافظ الجيزة ، نبه مدير المديرية أنه تم توزيع المعلمين طبقاً للإدارات التعليمية التابعة لمحل السكن وذلك تسهيلًا والعمل على راحتهم والتخفيف عنهم.

وأكد أن الهدف العام من التدريب التربوي هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وذلک لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراک الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم وتستمر التدريبات حتي يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.