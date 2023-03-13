محكمة جنايات الأقصر تبدأ محاكمة شقيقين قتلا مواطنا وأحرقا جثمانه بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محكمة جنايات الأقصر بقيادة المستشار كمال شمروخ رئيس المحكمة، اليوم الإثنين، أولى جلسات الإستماع بقضية قيام شقيقين من نجع الشيخ فضيل بمدينة إسنا، بضرب شاب بشاكوش وإضرام النيران فيه حتى عثر رجال الشرطة عليه جثة متفحمة، وذلك نتيجة خلافات أسرية بينهم.

وتم عقد الجلسة بالدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر بقيادة المستشار كمال شمروخ رئيس المحكمة، وأحمد عصام الدين نائب رئيس المحكمة، والمستشارين أحمد عبد المنعم طبوشة وأسامة أحمد محمود ومحمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر كل من مصطفى محمود العمدة ومحمد حفنى محمد، حيث تعود أحداث الواقعة بالقضية رقم 20271 لسنة 2021 جنايات مركز إسنا، والمقيدة برقم 1787 لسنة 2021، والتي تفيد بقيام الشقيقين "حمدى.م" 41 سنة، وطه.م" 31 سنة، بالدخول فى مشاجرة مع "ياسر.ا" 41 سنة، قاما خلالها بالتخلص منه بضربه بشاكوش وقاموا بإضرام النيران فيه وذلك نتيجة خلافات أسرية بينهما، وتم ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وشملت التحقيقات بالواقعة، خلال استجواب المتهمين اعترافهم بالكامل بالواقعة، حيث قام المتهمين بتمثيل الجريمة أمام رجال النيابة العامة، كما خرج تقرير الطب الشرعى والصفة التشريحية للمتوفى، أن الجثة لذكر متوسط الطول والبنية في حالة من التفحم الكلي وحروق نارية يبدو عليها ضعف الفاعل، الحيوي مما يشير إلى حدوثها بعد الوفاة مباشرة وحدثت نتيجة تعرض الجسم للهب النار، وبسؤال شهود من الأهالى حول الواقعة قاموا بالتعرف على المتهمان عقب قيامهما بشراء شاكوش من ورشة ميكانيكا، كما قاما بجلب جركن بداخله كمية بنزين من إحدى محطات الوقود بمدينة إسنا، لتنفيذ جريمتهما مع سبق الإصرار والترصد.