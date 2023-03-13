اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 07:27 م
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محافظ سوهاج يستقبل سفير ألمانيا قبل بدء جولته بمشروعات حياة كريمة.. صور

الإثنين، 13 مارس 2023 07:12 م
محافظ سوهاج يستقبل سفير ألمانيا قبل بدء جولته بمشروعات حياة كريمة.. صور جانب من اللقاء
سوهاج محمود مقبول

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استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اليوم بمكتبه، السفير الألماني فرانك هارتمان، وذلك بحضور أحمد سامى القاضي نائب المحافظ، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك على هامش زيارته للمحافظة، والتي تستمر ثلاثة أيام حتى الأربعاء 15 مارس الجاري؛ لزيارة المناطق السياحية والأثرية، وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز دار السلام، وتفقد عددا من المدارس المهتمة بتدريس اللغة الألمانية.

 

وعلى هامش اللقاء، رحب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالسفير الألماني على أرض سوهاج، متمنيا له زيارة سعيدة، مؤكدا على أهمية التعاون بين الدولتين فى مختلف المجالات، وأن سوهاج ترحب بالزيارات والمبادرات التي تهدف الى تحقيق التنمية والتعاون الثقافي، وتبادل الخبرات، من خلال نقل ما يلائم المجتمع المصري من ثقافات وخاصة من الشعوب التى ترتبط بصداقة قوية مع الشعب المصرى وهو ما تتميز به العلاقة بين الشعبين المصرى والالمانى .

 

ومن جانبه أعرب السفير الألمانى عن شكره على حفاوة الإستقبال، مشيدا بالوضع التنموى للمحافظة، وما تتمتع به سوهاج من مشروعات للبنية التحتية الجيدة ومقومات التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن زيارته تهدف إلى تقديم الخدمة المجتمعية لمحافظة سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد بصفة عامة، ايمانا بدور السفارة الالمانية فى دعم المجتمع المصرى ككل .

 

الجدير بالذكر أن زيارة السفير الألماني لسوهاج تستهدف، زيارة الأماكن السياحية "متحف سوهاج القومي، والدير الأحمر، وكذلك عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز دار السلام، وزيارة عدد من المدارس التي تدعم تدريس اللغة الألمانية في سوهاج، منها " مدرسة "سيتي سكول سوهاج"، إحدى المدارس الشريكة في مبادرة "المدارس - شركاء المستقبل"، والتي تحظى بدعم من معهد جوته فيما يتعلق بتعزيز وتوسيع قاعدة تعليم اللغة الألمانية،  وزيارة مدرسة "عرب العطيات البحرية" وهي مدرسة مصرية خالصة بادرت بتعليم اللغة الألمانية كلغة أجنبية.

 

السفير مع المحافظ
السفير مع المحافظ

 

السفير وزيارة لأحد المناطق الأثرية
السفير وزيارة لأحد المناطق الأثرية

 

المحافظ والسفير وهدية تذكارية
المحافظ والسفير وهدية تذكارية

 

المحافظ والنائب طارق رضوان والسفير الألمانى
المحافظ والنائب طارق رضوان والسفير الألمانى

 

محافظ سوهاج يستقبل السفير الألمانى
محافظ سوهاج يستقبل السفير الألمانى

 

محافظ سوهاج يلتقى السفير بمكتبه
محافظ سوهاج يلتقى السفير بمكتبه

 


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