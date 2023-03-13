محافظ الغربية يفتتح مركز خدمة عملاء مياه زفتى ويتفقد الأنشطة بمدرسة طلبة السايح

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، مركز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز زفتى، كما تفقد الأنشطة التوعوية التي نظمتها الشركة لطلاب المدارس بمدرسة طلبه السايح بنهطاي، وذلك في احتفال المحافظة والشركة باليوم العالمي للمياه، بحضور المهندس حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

وافتتح المحافظ مركز خدمة عملاء مياه الشرب بزفتى حيث أوضح المهندس حمدي شطا أن المركز يهدف في المقام الأول إلى تقديم كافة الخدمات المتعلقة بمياه الشرب ويعد المركز الأول من نوعه بمركز ومدينة زفتى والثامن على مستوى المحافظة لتقديم خدمات (دفع الفواتير، فتح وسداد ملف ، عمل معاينة، سداد مقايسات، إبلاغ عن قراءة عداد، تلقى الشكاوى ، فحص العداد وتغييره، سداد مديونات العميل، إنهاء تعاقد، تغيير نشاط، انتفاع على العداد).

كما تفقد المحافظ مركز خدمة العملاء المتنقل والذي يهدف في المقام الأول تقديم خدمات المياه للقرى البعيدة ، موجها بالإعلان في كافة وسائل الإعلام عن الخطوط الساخنة لتلقى الشكاوى والاستفسارات الخاصة بخدمات مياه الشرب على رقم 125 من أي تليفون أرضى وكذلك على رقم 01200366333.

وفي ذات السياق شهد المحافظ جانب من الأنشطة التوعوية التي نظمتها الشركة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في مدرسة طلبة السايح، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى غرس سلوكيات إيجابية وقيم ترشيد المياه والحفاظ عليها بطريقة مشوقه وتحت إشراف مهندسي شركة المياه والمعلمين ، حيث تم توعية الطلاب من خلال ألعاب (السلم والثعبان ، انقذ الأرض ، التصنيف ، اختار الصح، الرسم والتلوين وغيرها من الألعاب التفاعلية).

وخلال نقاشه معهم وجه المحافظ الطلاب إلى أهمية نقل خبراتهم لأصدقائهم وأقاربهم والعائلة وتوعيتهم بأهمية المياه وطرق ترشيدها ، كما أوضح لهم أن الدولة تكرس كافة جهودها في سبيل الحفاظ على المياه من خلال المشروع القومي لتبطين الترع والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقليل الهدر من المياه والمحافظة على نظافتها .

وأشاد رحمي بهذه التجربة الرائعة موجها شركة المياه ومديرية التربية والتعليم بتعميمها على كافة مدارس المحافظة وتنفيذ جدول زمني لهذه الأنشطة .