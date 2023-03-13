محافظ الغربية ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج الإلكترونية 2023 بقاعة المؤتمرات

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، صباح اليوم، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، قرعة الحج الإلكترونية العلنية والتي نظمتها مديرية أمن الغربية لعام 2023، وذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، وأعضاء اللجنة اللواء إيهاب مدكور مفتش الداخلية، اللواء أحمد ثروت مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، العقيد كريم شحاته إدارة الأمن الوطني بالغربية والعميد جاسر الهلباوي الشئون المالية والإدارية بوزارة الداخلية.

ووجه محافظ الغربية التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ، كما قدم الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء مدير أمن الغربية ولجميع القيادات الأمنية القائمة على تنفيذ القرعة، مهنئاً كل من وقع عليهم الاختيار، داعيا المولى- عز وجل - أن يديم نعمة الأمن والأمان على مصرنا الغالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما وجه مدير أمن الغربية التهنئة لجميع الحاضرين ناقلا للجميع تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية متمنيا لجميع الحاضرين التوفيق والسداد في قرعة هذا العام .

وتم إجراء القرعة عن طريق الحاسب الآلي على 613 فرصة حج منهم 19 لكبار السن ، حيث ساد بالقاعة جو من الفرحة والسرور عقب إعلان الفائزين.