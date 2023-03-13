محافظ الدقهلية يحيل 83 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 83 محضرا بالمخالفات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر و تمى الأمديد ودكرنس و بنى عبيد ونبروه والمنصورة، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 40 محضر نقص وزن، و6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و9 محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (23 شيكارة )، و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و1 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية، و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و15 محضر عدم إعلان عن الاسعار و7 محضر عدم وجود شهادة صحية، و1 محضر بيع بأزيد من السعر ( سجائر) و1محضرذبح خارج السلخانة و تم التحفظ على 10 كجم لحوم بلدى كما تم إعدام 100كجم لحوم.

وفي ذات السياق استمرت اعمال اللجان الخماسية، بمراكز ومدن واحياء المحافظة للمرور علي المحلات والاسواق وذلك بمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة دكرنس باشراف ومتابعة الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة وتم تحرير المحاضر والمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.