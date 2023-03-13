اليوم السابع
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مايا مرسى تلتقى الأمين العام للمساواة بين الجنسين بوزارة الشئون الاجتماعية باليونان

الإثنين، 13 مارس 2023 08:03 م
مايا مرسى تلتقى الأمين العام للمساواة بين الجنسين بوزارة الشئون الاجتماعية باليونان جانب من اللقاء
كتب محمود راغب

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التقت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ووفد مصر المشارك فى فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة "CSW67" بنيويورك، بالسيدة كاليبسو جولا الأمينة العامة للمساواة بين الجنسين والديموجرافيا والأسرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية باليونان، لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه فى ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى الذى نشهده جميعا حاليا، علينا أن نكثف جهودنا للتصدى لظاهرة العنف السيبرانى ضد المرأة والفتاة والعنف الناتج عن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين سبل الوقاية والحماية منها على جميع المنصات التى اتاحت هذا العنف وتعزيز الشراكات المتعددة لخلق حلول وسياسات تكنولوجية لتمكين المرأة والفتاة وتعزيز أمنهما على هذه المنصات، والاستفادة من التطور التكنولوجي لخلق سياسات تراعى احتياجات المرأة والفتاة.

وأوضحت رئيسة المجلس جهود مصر لحماية المرأة فى هذا الاطار، حيث أقرت مصر أُطر تشريعية منها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".. و"قانون تنظيم الاتصالات"، وأطلقت مصر هاكثون تكنولوجى لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى حملات التوعوية بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعى (فيس بوك-انستجرام ويوتيوب) لتوفير بيئة آمنه للمرأة.

 وقد أشادت كاليبسو غولا بجهود مصر لحماية النساء والفتيات من العنف السيبرانى، وعبرت عن تطلعها للتعاون الثنائى مع المجلس فى هذا الإطار، للتصدى لتلك الظاهرة التى تعانى منها المرأة فى جميع دول العالم.


القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

مايا مرسى

الأمم المتحده



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