كاميرات المرقبة أداة النيابة لكشف لغز مصرع شاب فى التجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة مصرع شاب بعد سقوطه من الطابق السابع، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأصيب شاب بكسر بالجمجمة وجروح متفرقة بالجسد إثر سقوطه من الطابق السابع بمنطقة القاهرة الجديدة وتم نقله إلى المستشفى، ويجرى رجال المباحث من تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد بوجود مصاب بأحد الشوارع في القاهرة الجديدة، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة، و عثر على شاب في العقد الثالث من عمره بعد سقوطه من الطابق السابع وإصابته بنزيف بالمخ ، كسر بالجمجمة و كسر مفتوح بالساق اليمني وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم نقله لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج