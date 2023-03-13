فرنسا تؤكد دعمها لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي

أ ش أ

أكدت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الاثنين دعم فرنسا لعملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة تكثيف الإصلاحات في البلاد لترسيخ سيادة القانون، وفقا للتوصيات التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو 2022 للنظر في الحصول على وضع "مرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبي.



جاءت تصريحات كولونا خلال مباحثات أجرتها مع رئيسة جمهورية جورجيا سالومي زورابيشفيلي.



ورحبت كولونا بقرار البرلمان الجورجي بسحب قانون مشروع حول "العملاء الأجانب"، ودعت إلى التحلي بأقصى قدر من اليقظة في المستقبل فيما يتعلق بأي مبادرة من المحتمل أن تقوض تماسك المجتمع الجورجي.



وأكدت التزام فرنسا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية ودعم جورجيا في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد.