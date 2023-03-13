غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بحى الزهور فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت الأجهزة التنفيذية فى حى الزهور، برئاسة فوزى الوالى ولمياء الجيار سكرتير الحى اليوم الإثنين، حملة تستهدف مراكز الدروس الخصوصية، بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة التى شاركت خلالها إدارتا الإشغالات والرخص، عن غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة التعاونيات فى حى الزهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والقيام بإنذارهم فى إطار الالتزام بالتعليمات الحكومية التى تقضى بمواجهة ظاهرة السناتر لدعم جهود تطوير العملية التعليمية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد على اهمية دور المدرسة فى بناء الشخصية مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية والالتزام بالحضور فى المدرسة ، و الاستجابة للجهود الحكومية فى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية و دعم جهود تطوير العملية التعليمية حفاظاً على انتظامها بجميع مراحل التعليم .

ومن جهة أخرى قررت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أمس، إحالة مديري مدرستي الشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية للبنين وأبو بكر الرسمية للغات للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية لما لمسته من تقصير وعدم انضباط للعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية المفاجئة لعدد من مدارس المحافظة طالت مدارس 6 أكتوبر الثانوية للبنات والشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية للبنين والعبور الإعدادية للبنين وأبو بكر الرسمية للغات ومصطفى كامل الابتدائية بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام و ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي والأستاذة عزة الشاعر مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي والأستاذة آمال شعبان مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي.

وشددت وكيل الوزارة أثناء جولتها على استمرار تفعيل الحصر اليومي لغياب الطالب بجميع المراحل التعليمية وإخطار أولياء الأمور بنسبة غيابهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد متجاوزي النسبة القانونية للغياب وحرمانهم من دخول امتحان نهاية العام الدراسي تفعيلا لقرار السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وخلال الجولة تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام القاعات الدراسية ومعامل العلوم والحاسب الآلي وغرف المجال الصناعي مشددة على استمرار تفعيل حصص الأنشطة التربوية بمختلف مجالاتها وممارسة تمارين اللياقة البدنية للطلاب من خلال حصة التربية الرياضية موجهة وكيل الوزارة مديري المدارس بتكثيف النظافة اليومية والاهتمام ومتابعة حالة مرافق المدارس خاصة دورات مياه الطلاب.