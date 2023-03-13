غلق جزئى لكوبرى أحمد عرابى اتجاه الطريق الدائرى لمدة 7 أيام

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الفواصل العرضية والطولية الخاصة بكوبرى أحمد عرابى بالاتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي اتجاه الطريق الدائرى القوس الغربي، والمسندة إلى شركة المقاولون العرب.

لذا يستلزم الأمر إجراء غلق جزئى ل كوبرى أحمد عرابى "بالتناوب" بالاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 8 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/3/14 وحتى الساعة 5 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/3/20، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء شمال الجيزة والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.