عودة شاب لأسرته فى المنوفية بعد غياب 17 عاما.. اعرف التفاصيل

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الفرحة غمرت مدينة منوف بمحافظة المنوفية بأكملها وذلك عقب عودة شاب لأسرته بعد غياب 17 عاما من الغياب عنهم منذ سن الحادية عشر من العمر نتيجة استقلاله قطار القاهرة ولم يستطيع العودة منذ هذا الوقت.

ويقول سمير دندن والد الشاب ناصر العائد بعد غياب استمر أكثر من 17 عاما عن أسرته، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إ نهم قامو بنشر صورة نجله المتغيب منذ فترة طويلة وفوجؤ بتلقيهم تليفون من أحد الأشخاص، أن نجلهم موجود وسوف يعود إليهم قبل شهر رمضان، حيث توجهنا إلى القاهرة وعندما شاهدته انهمرت فى البكاء من الفرحة وأخدت نجلى فى حضنى، وعندما عدنا إلى منزلنا سيطرت حالة من الفرحة التى غمرت مدينة منوف بأكملها وليس فقط منزلنا.

ويضيف والد الشاب المتغيب منذ 17 عاما أن الحياة عادة له من جديد وأصبح الدنيا لها شكل تانى مليئ بالأمل والتفائل عقب عودة نجلى بعدما عانينا الأمرين طوال تلك المدة، نبحث عنه بشتى الطرق من أجل عودته مره أخرى الينا .