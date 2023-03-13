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عقوبة تواجه القائمين على جرائم النصب الإلكتروني بعد انتشارها.. تعرف عليها

الإثنين، 13 مارس 2023 02:00 ص
عقوبة تواجه القائمين على جرائم النصب الإلكتروني بعد انتشارها.. تعرف عليها جريمة النصب عبر الانترنت- أرشيفية
كتب: أحمد عبد الهادى

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"النصب الإلكترونى"، هو أحدث طرق الكسب السريع عبر الإنترنت، فخلف شاشة الأجهزة الحديثة، يحصل النصاب على المال دون تفكير فى العقوبة التى سوف تقع عليه من قبل القضاء، ويتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة تلك الجريمة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

العقوبة التى تواجه القائمين على جرائم النصب الإلكتروني:-

 

الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
 
القانون ينص على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير والتحصل منه على أموال أو غير ذلك.
 
التقنيات الحديثة تعمل على تحديد المتهمين عبر منصات وسائل الاتصال لينال كلاً منهم عقوبته طبقاً للقانون.

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