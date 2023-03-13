عضو حزب المحافظين البريطانى: لندن تقترب من حظر تيك توك على خلفية تقارير تجسس

كتب أحمد عرفة

تعتزم بريطانيا حظر تطبيق « تيك توك » على الأجهزة الحكومية، على خلفية مخاوف وكالات الاستخبارات من أن يكون التطبيق المملوك للصين ، يُستخدم من قبل قوى أجنبية لأغراض التجسس.

وتوقعت سامية الأطرش، عضوة حزب المحافظين البريطاني، في مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن يتم حظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية قريبًا، مشيرة إلى بعض التقارير التي رجحت استخدام التطبيق في جمع بيانات الأفراد والمؤسسات.

وأضافت أن هناك تقارير أخرى تشير إلى أن التطبيق يُمكَّن الحكومة الصينية من الاطلاع على البيانات الخاصة للمستخدمين، وأن هذه التقارير ترجح استخدامه في أغراض التجسس.

وأشارت إلى أن جزءًا من رأس مال الشركة المالكة للتطبيق، يخص الحزب الشيوعي، موضحة أن «تيك توك» شركة خاصة تابعة للسلطة الحكومية، ولذلك من السهل على بكين الوصول إلى بيانات المستخدمين.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أكدت أن حكومة بلادها تمضي قدمًا في خطط حظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية، وذلك على خلفية تقارير استخباراتية، أعربت عن مخاوفها من أن التطبيق المملوك للصين يمكن أن يتم استخدامه من قبل قوى أجنبية.