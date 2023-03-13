عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدَّوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منها.
ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين.
ويقتحم المُستوطنون باحات الأقصى بشكل شبه يومي وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بالاحتلال.
وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 9 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية - في تصريحات لها اليوم - إنه جرى اعتقال ثلاثة أسرى محررين من محافظتي "نابلس" "وطولكرم" الشماليتين، وشاب من محافظة أريحا شرقا.
وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة آخرين من قرى محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة، واعتقل طفل من مخيم عايدة في محافظة "بيت لحم" إلى الجنوب من القدس، وأسير محرر من بلدة "نحالين" بالمحافظة ذاتها.
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