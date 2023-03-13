طفلة 3 سنوات تطلق النار على شقيقتها بمسدس نصف آلى فى تكساس

وكالات

قتلت طفلة في الثالثة من عمرها، أختها البالغة أربع سنوات، بعدما أطلقت عليها النار بالخطأ من مسدس نصف آلي في تكساس.

وتشكل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.

وأشار مسؤول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن، إلى أنّ الطفلة استطاعت الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص، مضيفاً أنّ أفراد العائلة سمعوا طلقة نارية فتوجّهوا سريعاً نحو الغرفة ليعثروا على الفتاة البالغة أربع سنوات جثةً هامة.

وأضاف أنّ ما حدث "يشكل حادثاً مأساوياً جديداً ناجماً عن تمكّن طفل من الوصول إلى مسدس وقتل شخص آخر.