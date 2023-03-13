ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات بمركزى بدر وإيتاى البارود عن ضبط 3000 لتر سولار داخل3 محطات وقود السيارات غير مرخصين قاما أصحابهم بتجميعهم بغرض إعاده البيع في السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمه، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

يذكر ان مديرية التموين والتجارة الداخلية قد شنت حملات تموينية مكبرة على محطات الوقود.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 18 الف لتر سولار وبنزين بأحدالعهد الباطنية غير مرخصة بمركز دمنهور تم تجميعه من السوق السوداء لاعاده بيعه لتحقيق أرباح غير مشروعة.