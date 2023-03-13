اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 07:51 م
أكرم القصاص
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صلاة من أجل المطر فى فرنسا فى ظل أسوأ موجة جفاف شتوية منذ 150 عاما

الإثنين، 13 مارس 2023 06:38 م
صلاة من أجل المطر فى فرنسا فى ظل أسوأ موجة جفاف شتوية منذ 150 عاما جفاف - أرشيفية
وكالات

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ينظم المزارعون في بلدة بربينية بجنوب فرنسا، للمرة الأولى منذ 150 عاما، مسيرة للصلاة من أجل هطول الأمطار لري أراضيهم.
 
وقال القس كريستوف ليفبفر من كاتدرائية القديس يوحنا المعمدان، الإثنين، إن المسيرة ستقام، السبت المقبل، وتبدأ من الكاتدرائية حتى نهر تيت.
 
وتواجه فرنسا واحدة من أسوأ موجات الجفاف الشتوية في التاريخ، إذ بلغت كمية الأمطار المسجلة أقل من 1 ملم خلال 32 يوماً متتالياً، من 21 يناير إلى 22 فبراير، وهو رقم قياسي لم يُسجل منذ عام 1959، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الفرنسية.
 
ورغم هطول بعض الأمطار، إلا أن احتياطيات المياه الجوفية لا تزال مستنفدة. وقالت هيئة الأبحاث الجيولوجية والمعدنية الفرنسية، الإثنين، إن مستويات المياه الجوفية صارت منخفضة إلى منخفضة للغاية في 80% من المنطقة.
 

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