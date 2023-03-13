زراعة بورسعيد: حصاد 1300 فدان من محصول بنجر السكر مع بداية الموسم

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة في محافظة بورسعيد، أنه تم حصاد ما يقرب من 1300 فدان من محصول بنجر السكر بالتزامن مع بدء موسم الحصاد بأراضي المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضي الزراعية التي تقوم بحصاد محصول البنجر، وكذلك متابعة توريده إلى مصنع بنجر السكر.

وأضاف الدكتور حسني عطية عزام، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم زراعة 40 ألفا و 149 فدانا من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول بنجر السكر خلال هذا العام.

وأشار إلى أن الإنتاجية بكل فدان من محصول بنجر السكر تبدأ من 16 وتصل إلى 18 طنا للفدان الواحد، موضحاً أنه يتم بذل جهود كبيرة من كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية خاصة بالجنوب وشرق بورسعيد.

وأوضح الدكتور حسني عطيه عزام، أن أراضي شرق بورسعيد يتم فيها زراعة 10 آلاف فدان بمحصول بنجر السكر، فيما يتم زراعة مساحة ما يقرب من 30 ألف في باقي المساحات بالمحافظة والتي تقع في الجنوب.

ويعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعات مع العديد من الجهات المسؤولة عن ملف زيادة الرقعة الزراعية، للعمل بكل الوسائل على زيادتها وزراعة أماكن كثيرة بها بالمحاصيل الاستراتيجية.