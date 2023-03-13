اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 04:19 ص
أكرم القصاص
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روسيا تعلن مواصلة المساعدات الإنسانية لسوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال

الإثنين، 13 مارس 2023 04:00 ص
روسيا تعلن مواصلة المساعدات الإنسانية لسوريا لمساعدة المتضررين من الزلزال زلزال سوريا
أ ش أ

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أعلن أوليج جورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، وصول طائرتين محملتين بإمدادات إنسانية إلى سوريا، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن جورينوف قوله إن "المساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم تتواصل في الوفود إلى سوريا في إطار التعاون الدولي لمساعدة المتضررين من الزلزال، وهكذا وصلت طائرتان روسيتان محملتان بمساعدات إنسانية إلى سوريا، خلال اليوم الماضي، هبطت إحداهما في قاعدة حميميم الجوية".

وأضاف جورينوف أن المسعفين الروس والبيلاروسيين يواصلون تقديم الخدمات الطبية للسوريين المتضررين من الزلزال المدمر في المستشفى الميداني في حلب، حيث تلقى ما يصل إلى 3103 أشخاص مساعدات طبية منذ 17 فبراير الماضي

 


روسيا

المساعدات الإنسانية

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زلزال سوريا



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