رئيس وزراء جورجيا يتهم الرئيس الأوكراني بالتدخل في شؤون بلاده

وكالات

اتهم رئيس وزراء جورجيا، إيراكلي غاريباشفيلي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وغيره من السياسيين الأوكرانيين بدعم الاحتجاجات في تبليسي، والتدخل في شؤون بلاده الداخلية.

قال غاريباشفيلي، في تصريحات تلفزيونية نقلتها وسائل إعلام روسية: "أنتم ذكرتم نداء زيلينسكي. عندما يكون شخص في حالة حرب ويجد وقتا للتعليق على فعالية هدامة تم تنفيذها هنا بواسطة عدة آلاف من الأشخاص، فهذا دليل مباشر على أنه مشارك، إنه متحمس لكي يحدث شيء ما هنا".

وأضاف أن بعض السياسيين الأوكرانيين يقولون إن هناك حاجة للتغيير، بعض السيناريوهات، انقلاب، وهذا تدخل مباشر في الشؤون الداخلية لجورجيا.

ودعا غاريباشفيلي السلطات الأوكرانية "بالاعتناء بأنفسهم وببلدهم أولا"، قائلا إن جورجيا ستعتني بنفسها.

واعتبر رئيس وزراء جورجيا أن السلطات الأوكرانية غير راضية عن حقيقة أن بلاده "لم تتدخل" في النزاع في أوكرانيا.

تصريحات رئيس وزراء جورجيا تاتي تعقيبا على زيلينسكي في وقت سابق المحتجين في تبليسي الذين رفعوا الأعلام الأوكرانية خلال المظاهرات، وتمنى لجورجيا النجاح على طريق التكامل الأوروبي