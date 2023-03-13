اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 01:40 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء جورجيا: لن نسمح بفتح جبهة عسكرية ثانية فى البلاد

الإثنين، 13 مارس 2023 01:33 م
رئيس وزراء جورجيا: لن نسمح بفتح جبهة عسكرية ثانية فى البلاد رئيسة جورجيا سالومى زورابيشفيلى
تبليسى (أ ش أ)

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أكد رئيس وزراء جورجيا، إيراكلى جاريباشفيلى، أن حكومة "الحلم الجورجى" الحاكمة لن تسمح بفتح جبهة عسكرية ثانية فى البلاد.

وأضاف جاريباشفيلي - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه "على الأشخاص الذين قدموا من أوكرانيا ومن بينهم مقاتلين بهدف إحداث تغيرات في جورجيا عليهم عدم العيش في أوهام بامكانية حدوث تغيرات في البلاد".

وشدد على أنه من غير المقبول أن يدلي العسكريون بخطابات حماسية أمام الجماهير خلال الاعتصامات وحث الجميع على "عدم محاولة إثارة الاضطرابات في جورجيا".

وكان نائب رئيس البرلمان الجورجى، جيا فولسكي، قد أعلن في وقت سابق أن مجموعة من أنصار الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي ممن قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، وصلوا إلى البلاد لتنفيذ سيناريو ثوري (على حد قوله).


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